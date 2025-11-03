15년 노하우…세무·법률 컨설팅을 리드한다

하나은행이 자산관리 서비스의 명가라 불리는 중심에는 ‘상속증여센터’가 있다. 하나은행 상속증여센터는 2011년 금융권 최초로 출범한 이래 15년째 쌓아 온 노하우를 바탕으로 국내 주요 금융권의 세무·법률 컨설팅 서비스 시장을 리드해 왔다.현재 상속증여센터는 주요 프라이빗뱅킹(PB) 손님을 대상으로 세무·법률 컨설팅과 유언대용신탁, 부동산 투자자문, 패밀리오피스센터, 글로벌자산관리센터, 가업승계솔루션센터와 연계해 종합적인 컨설팅 서비스를 제공 중이다. 최적의 상속·증여 솔루션을 제공하는 데 핵심적인 요소인 세금과 법률 이슈와 관련해 상속증여센터는 다른 금융 경쟁자들보다 월등한 전문성을 보유하고 있다.상속증여센터에는 세무 전문가 11명, 법률 전문가 1명 등 총 12명의 전문가가 상속·증여뿐만 아니라 부동산, 법인, 국제조세 등 다양한 이슈에 대한 해법을 제시 중이다. 이들 전문가들이 가진 국세청, 대형 세무법인, 회계법인, 법무법인 등에서의 근무 경험과 노하우는 남들보다 앞선 서비스 제공의 밑바탕이 되고 있다.PB 손님의 일반 세무·법률 상담 외에도, 손님 개인별로 제안 중인 심화 맞춤형 솔루션도 여타 금융권과 차별화되는 서비스라고 할 수 있다. 단순한 일회성 상담을 넘어 손님별 니즈에 맞춰 즉시 실행 가능한 구체적인 절세 플랜을 담아 보고서 형식의 책자를 제공 중이다. 서비스를 접한 손님들은 타 금융기관에서는 받아보지 못한 특별한 서비스라는 호평과 함께 높은 만족감을 표현하고 있다. 맞춤형 솔루션은 크게 가업승계 컨설팅, 상속 신속 지원, 닥터 절세 컨설팅, 토지 보상 컨설팅, 글로벌 TAX 컨설팅 등으로 구성된다.먼저 ‘가업승계 컨설팅 서비스’는 손님이 평생 일궈 온 가업의 자녀 세대로의 안정적인 승계를 위한 절세 방안을 담았다. 기업 가치 평가에서 다양한 시나리오별 상속세와 증여세, 그리고 세제 혜택 충족을 위한 최적의 지분 구조까지 제시하는 종합 승계 컨설팅 서비스다.손님이나 손님 가족의 상속 이슈가 발생했을 때 즉시 제공되는 서비스가 바로 ‘상속 신속 서비스’다. 슬픔 속에서 경황이 없을 상속인들을 위해 상속인들이 당장 챙겨야 할 모든 절차를 각 단계별로 총망라한 내용과 함께 최적화된 상속재산 배분을 통한 절세 시나리오, 상속세 세무조사에 대비한 솔루션, 고액의 상속세 납부 재원 마련 플랜 등을 제공한다.‘닥터 절세 컨설팅 서비스’는 전문직인 의사의 생애 주기별 맞춤형 절세 플랜에 초점을 맞춘 특화 서비스다. 병원 개원 시 주의해야 하는 자금출처 조사부터 개원 이후 병원 운영에 대한 종합소득세와 세무조사 및 자녀 세대로의 자산 승계를 위한 증여세 대비까지 각 단계별로 반드시 챙겨야 할 절세 체크리스트를 제공한다.‘토지 보상 컨설팅’은 부동산 수용으로 고액의 보상금을 수령할 예정인 손님에 대한 맞춤형 서비스다. 보상 절차 및 보상금 양도소득세 안내, 보상금 수령 후 가족 앞 증여 시 절세 방안과 함께 고액의 금융자산 운용에 따르는 종합소득세 절세 솔루션까지 한번에 제공받을 수 있다.해외 주재원, 해외 교포, 해외에서 사업을 운영하고 있는 사업자 등 전 세계에서 거주하고 있는 해외 손님들의 자산 승계, 세무를 위한 ‘글로벌 TAX 컨설팅 서비스’도 운영 중이다. 세법상 거주자인지, 또는 비거주자인지 여부에 따라 세목별로 세 부담 차이가 클 수 있어 이에 대한 절세 솔루션을 제시한다.상속증여센터는 투자법인과 승계법인을 활용한 자산 승계 플랜을 제시할 ‘법인 자산 승계 컨설팅 서비스’, 다주택이나 고가의 상가를 보유한 손님의 승계 및 시나리오별 다양한 절세 플랜을 제시할 ‘부동산 TAX 컨설팅 서비스’, 손님의 세무조사가 예정돼 있는 경우 즉시 제공하는 ‘세무조사 신속 대응 서비스’를 제공할 예정이다. 세무조사는 PB 손님들께서 늘 걱정하는 관심거리다. 사업체를 운영할 때 사업체 조사가 발생할 수 있고, 자녀가 부동산 등을 투자할 때 자금출처 조사를 받을 수 있으며, 상속세를 신고하면 상속세 조사가 필수적으로 수반된다. 이에 다양한 세무조사 사례별로 즉시 대응할 수 있는 솔루션을 구축할 예정이다. 이외에도 PB 손님의 눈높이와 니즈, 그리고 트렌드에 맞춘 솔루션으로 더욱 차별화된 포인트를 마련해 갈 예정이다.