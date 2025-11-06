금성백조, ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’ 투시도

경기도 이천시는 한동안 부동산 시장에서 저평가 받는 지역이었다. 수도권임에도 불구하고 외곽 이미지와 공급 과잉이 겹치며 수요자들의 관심에서 멀어지는 모습도 보였다.하지만 최근 이천시의 위상은 눈에 띄게 달려졌다. SK하이닉스를 중심으로 한 첨단반도체 산업벨트가 확장되며 직주근접 수요가 꾸준히 증가했고, 판교·강남 등 주요 업무지구와의 접근성이 주목받으면서 교통 인프라에 대한 재평가가 이뤄졌다.여기에 10.15 부동산 대책(주택시장 안정화 방안) 이후에도 이천시는 수도권 내 비규제 지역으로 남아 있어, 실수요자와 투자자 모두에게 매력적인 입지로 다시 주목받고 있다.이천시 내에서도 단연 눈길을 끄는 곳은 다름 아닌 중리택지지구다. 최근 생활 인프라의 완성도와 교통 접근성, 그리고 공공택지로서의 안정적인 가격 구조가 재조명되며 실거주 중심의 수요가 서서히 회복되고 있기 때문이다.특히 오는 12월에는 중리택지지구 내 마지막 신규 분양 단지로 예정된 금성백조의 '이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'는 이러한 흐름을 상징적으로 보여주는 단지로, 실수요자와 투자자 모두에게 새로운 선택지로 떠오르고 있다.'이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'는 지하 2층~지상 최고 20층, 총 12개 동, 1,009가구 규모로 조성되는 대단지 아파트다. 전용면적 59㎡와 84㎡의 실속형 평면으로 신혼부부부터 중소형을 선호하는 실수요자까지 폭넓게 수용할 수 있도록 설계된다.전 가구를 남향 위주로 배치되며 4Bay-판상형 구조를 통해 채광과 통풍을 극대화했다. 타입에 따라 알파룸, 팬트리, 드레스룸 등 실용적인 수납공간과 주방 동선의 편리함도 더했다.'이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'만의 가장 큰 특징은 앞서 중리택지지구에 공급된 단지들과 달리 2026년 입주가 예정된 선시공 후분양 단지라는 점이다.또 중리택지지구 내에서도 다양한 생활 인프라를 쉽게 이용할 수 있다. 실제 단지 주변으로는 이천시청, 이천경찰서, 이천세무서 등을 비롯한 행정타운이 밀집해 있어 공공 편의시설을 손쉽게 이용할 수 있다. 단지 기준 도보 10분 거리에는 중리택지지구 내 상업시설을 오고 갈 수 있으며 대형마트와 관고전통시장, CGV, 경기도의료원 이천병원 등의 생활 편의시설까지 이용이 수월하다.교육 인프라 역시 탄탄하다. 단지 바로 앞에 중리초등학교(2026년 3월 개교 예정)가 있어 '초품아' 입지를 자랑한다. 차량 10분 이내 거리에는 이천중, 이천제일고와 반도체 특화 교육과정 중심의 이천과학고등학교(2030년 3월 개교 예정) 등 학군이 형성돼 있고, 학원가도 이용할 수 있다.여기에 단지 앞 대규모 근린공원과 설봉공원, 설봉저수지, 중리천수변공원 등 풍부한 녹지환경까지 더해져, 자연친화적인 힐링 라이프를 누릴 수 있다.단지는 경강선 이천역과 약 1km 거리의 역세권 입지로 판교역까지 약 30분대, 강남역까지 약 50분대에 접근할 수 있는 광역 교통망을 갖췄다. 수도권 광역급행철도(GTX) D노선(예정)을 비롯해 용인 남사 반도체 국가산업단지와 원삼 반도체 클러스터, 이천역과 부발역까지 잇는 반도체선(계획)까지 추진 중이다.또한, 서이천IC가 가깝고 광역버스 정류장이 도보 거리에 위치해 대중교통을 통한 강남(3401번), 잠실(G2100번) 방면 이동도 편리하다. SK하이닉스 본사가 단지에서 약 15분대(차량 이동 기준)이며, OB맥주 이천공장(약 10분대) 등 대기업 생산시설과의 직주근접성도 확보했다.12월 본격 분양을 예고한 '이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'의 견본주택은 경기도 이천시 증포동 일원에 조성될 예정이다.관련 자세한 정보는 홈페이지 또는 문의전화를 통해 확인할 수 있다.