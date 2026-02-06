홈 한경MONEY [ETF 숨은 보석 32선]샤오미·알리바바가 이끄는 중국 빅테크의 부활...TIGER 차이나항셍테크 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/money/article/202601165757c URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.02.06 06:00 수정2026.02.06 06:00 김수정 기자 [커버스토리]테마별 ETF 숨은 보석 32선TIGER 차이나항셍테크홍콩 증시에 상장된 중국 혁신 기술 기업에 투자하는 상품이다. 샤오미, 알리바바, SMIC, 메이투안, 텐센트 등 중국 핵심 빅테크 기업을 포함해 반도체(SMIC), 전기차(BYD) 등 다양한 혁신 기술 분야에 집중 투자한다. 일반적인 대형주 지수(HSCEI)보다 기술 혁신과 실적 모멘텀에 민감하게 반응한다. 추천: ★ © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [ETF 숨은 보석 32선]중국 미래 이끄는 테크 '어벤져스'에 올인...KODEX 차이나테크TOP10 [ETF 숨은 보석 32선]TSMC와 대만 테크 군단에 올인...Franklin FTSE Taiwan ETF TO SEE, TO FEEL [ETF 숨은 보석 32선]포스트 차이나, 인도 대장주 50개에 집중 투자...TIGER 인도니프티50 한 눈에 보는 증권사 추천종목