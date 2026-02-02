"지금이 글로벌 자산관리를 시작할 때"...SC제일은행, 자산관리 캠페인 펼친다

이번 캠페인은 스탠다드차타드(SC)그룹이 글로벌 네트워크를 활용한 국제적 경험과 노하우를 바탕으로 한국을 포함한 주요 시장의 고객들에게 전문적이고 차별화한 글로벌 자산관리 서비스를 제공한다는데 초점을 맞추고 ‘더 큰 자산관리는 더 넓은 시야로부터’라는 메시지를 담고 있다.
SC그룹이 진출한 9개 핵심 시장(한국, 싱가포르, 홍콩, 중국, 대만, UAE, 인도, 케냐, 나이지리아)에서 동시 진행되며 한국에서는 오는 3월 말까지 공항 및 도심 주요 지역의 옥외 광고, 인쇄 광고, 영상 콘텐츠, 각종 플랫폼의 디지털 광고 등 다양한 형태로 전개될 예정이다.
SC제일은행은 이번 캠페인과 연계해 글로벌 자산관리를 시작하는 고객을 위한 ‘글로벌 자산관리 페스타 이벤트’도 오는 3월 31일까지 진행한다. 고객들은 자신의 자산관리 목표에 맞는 금융 상품 및 서비스에 가입할 수 있으며 이벤트 조건을 충족할 경우 최대 1625만 원까지 혜택을 받을 수 있다.
조형기 SC제일은행 소매금융그룹 부행장은 “이번 캠페인은 SC그룹의 투자 전문가들이 170년 이상 전 세계 50 여개 시장에서 쌓아온 경험과 역량을 결합해 고객의 자산 성장과 재무적 목표 달성을 지원하겠다는 의지를 담고 있다”며 “고객들이 글로벌 은행의 자산관리 서비스를 직접 체험할 수 있는 절호의 기회가 될 것으로 기대한다”고 말했다.
