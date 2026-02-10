사진=미래에셋생명

미래에셋생명이 사내 업무 생산성과 지식 활용 효율을 높이기 위해 내부망 기반 전용 AI 챗봇 ‘M:AI’를 오픈했다고 10일 밝혔다. 외부 인터넷과 연결되지 않은 온프레미스(on-premise) 방식으로 구축해 금융권의 보안용 망분리 환경에서도 안정적인 AI 활용이 가능하도록 한 것이 특징이다.미래에셋생명은 이번 M:AI 도입을 통해 임직원이 사내에 축적된 문서와 규정, 업무 매뉴얼을 보다 신속하게 검색 및 활용할 수 있는 업무 환경을 마련했다. M:AI는 사내 문서 질의응답에 특화된 AI 서비스로, 사용 목적에 따라 ‘나의 AI’, ‘사규 AI’, ‘매뉴얼 AI’ 등 총 3가지 챗봇으로 구성됐다.기술적으로는 Meta의 오픈소스 모델인 ‘Llama 4.0 Scout’를 적용했으며, 업무망 내부에서만 구동되도록 설계했다. 이에 따라 외부 데이터 유출 우려 없이 AI 기능을 활용할 수 있어, 시중 공개형 생성형 AI 도구 사용이 제한적인 금융권 환경에서 실질적인 대안으로 평가된다.M:AI는 보안성과 활용성을 동시에 강화했다. 외부와 완전히 분리된 내부망 기반 구조로 정보 보호 수준을 높였고, 업무 성격에 맞춰 챗봇을 선택적으로 활용할 수 있도록 했다. ‘나의 AI’는 보고서 및 메일 초안 작성, 텍스트 요약, 번역, 문장 표현 개선 등 개인 업무 지원 기능을 담당한다. ‘사규 AI’는 미래에셋생명의 최신 사규를 기반으로 질의응답을 제공하며, ‘매뉴얼 AI’는 언더라이팅(UW), 보험금 지급, 계약관리 등 주요 업무 매뉴얼에 대한 질문에 답한다.이동욱 미래에셋생명 AI 혁신팀장은 “사내 전용 AI 챗봇 도입으로 임직원의 반복 업무 부담을 줄이고, 내부 지식 활용 속도를 높일 수 있을 것으로 기대한다”며 “향후 임직원 피드백을 반영해 기능과 적용 범위를 지속적으로 고도화할 계획”이라고 말했다.