‘한국에서 가장 존경받는 기업’ 조사는 기업의 혁신 역량, 제품 및 서비스 품질, 고객 만족, 사회적 책임 등 전반적인 경쟁력을 종합 평가하는 국내 최고 권위의 기업 평가 제도다. 캐논코리아는 전 영역에서 고른 우수 평가를 받으며 업계 선도 기업으로서의 위상을 다시 한 번 입증했다.
캐논코리아의 경쟁력 중심에는 경기도 안산에 위치한 대규모 생산공장과 기술연구소를 갖춘 안산사업소가 있다. 업계에서 유일하게 개발, 생산, 수출, 판매를 아우르는 자체 인프라를 구축한 이곳은 국내 생산 기반을 강화하며 고객의 다양한 요구에 신속히 대응하는 핵심 거점 역할을 하고 있다. 또한 20년 이상 안산시와 협력하며 장애인 고용 확대, 친환경 에너지 사용 등 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 지속 실천하고 있다.
캐논코리아는 1985년 롯데캐논으로 출범한 이후 41년간 꾸준한 성장을 이어왔다. 2021년 사무기기와 카메라 사업을 통합하며 ‘토탈 이미징 솔루션’ 기업으로 도약했고, 그 결과 2025년 상반기 잉크젯 프린터 시장 점유율 1위, 렌즈교환식 카메라 시장 23년 연속 1위라는 성과를 기록했다.
사무기기 시장에서는 상업용 고속 인쇄기부터 대형 프린터, 잉크젯·레이저 프린터, 스캐너까지 폭넓은 제품 라인업을 구축해 다양한 비즈니스 환경에 최적화된 솔루션을 제공하고 있다. 더불어 자체 인증 제도인 ‘서비스 인증 평가(Service Meister)’를 운영해 서비스 인력의 전문성을 체계적으로 관리하며 고객 만족도와 브랜드 신뢰를 높이고 있다.
신성장 동력 확보를 위한 사업 다각화도 속도를 내고 있다. 캐논코리아는 메디컬, 산업 설비, 영상 솔루션 등 분야로 사업을 확장하며 기술 중심의 고부가가치 시장 공략을 강화하고 있다.
고객 중심 경영 성과도 각종 지표로 입증됐다. 캐논코리아는 2025 한국산업 고객만족도(KCSI) 조사에서 가정용 및 사무용 복합기 부문 각각 9년, 4년 연속 1위를 기록했으며, 2025 국가고객만족도(NCSI) 조사에서도 2년 연속 복합기(프린터) 부문 1위를 차지했다. 이와 함께 2024년 소비자중심경영(CCM) 3회 연속 인증, 2023년 SQ인증 7회 연속 획득 등으로 서비스 품질을 공인받았다. 최근에는 ‘연락 먼저’ 캠페인을 통해 고객 불편을 사전에 파악하는 VOC 통합관리 체계도 고도화하고 있다.
사회공헌 활동 역시 캐논코리아의 핵심 가치 중 하나다. ‘공생(共生)’ 철학을 바탕으로 이미징 기술을 활용한 ‘장수사진’ 촬영 봉사, 저소득층 아동·청소년 개안 수술비를 지원하는 ‘포커스 온 캠페인’, 미혼 한부모 가정을 위한 ‘mom(맘) 편한 가족앨범’ 사업 등 다양한 나눔 활동을 이어가고 있다.
박정우 캐논코리아 대표이사는 “사무기기 부문 6년 연속 1위는 지난 40여 년간 축적한 기술력과 책임 경영, 사회공헌에 대한 노력을 종합적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 지속적인 혁신을 통해 고객에게 새로운 가치를 제공하고, 신뢰받는 1등 기업으로서 책임을 다하겠다”고 말했다.
한편, 지난해 창립 40주년을 맞은 캐논코리아는 올해 제품 혁신과 서비스 고도화, 투명한 경영을 바탕으로 지속 가능한 성장을 위한 새로운 도약에 나선다는 계획이다. 급변하는 시장 환경 속에서도 ‘토탈 이미징 솔루션’ 기업으로서 고객 맞춤형 비즈니스 솔루션 제공을 지속 강화할 방침이다.
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지