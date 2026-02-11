우주항공 투자 수요 지속…1Q미국우주항공테크 순자산 5천억 돌파

하나자산운용(대표이사 김태우)은 11월 25일 상장한 국내 첫 미국 우주항공테크 ETF인 ‘1Q 미국우주항공테크 ETF’가 개인 및 연금투자자들의 순매수에 힘입어 상장 후 약 11주만에 순자산 5천억원을 돌파했다고 밝혔다.1Q 미국우주항공테크 ETF는 상장 이후 하루도 빠지지 않고 53영업일 연속 개인 순매수를 이어가고 있으며, 이는 2025년 작년 한해 동안 상장된 모든 ETF 중 개인 순매수 연속 최장 기록이다. 개인 순매수 누적 규모 또한 약 3,262억원으로, 2025년 한해 상장한 전체 주식형 ETF 중 최대 규모라고 하나자산운용은 밝혔다.1Q 미국우주항공테크 ETF는 미국 우주 및 항공테크 대표기업에 집중 투자하는 국내 최초의 ETF다. 로켓랩과 조비 에비에이션을 각각 약 16% 비중으로 최대 편입하고, 나머지 약 68%는 팔란티어, GE에어로스페이스, AST 스페이스모바일, 아처 에비에이션 등 관련 핵심기업에 투자하는 상품이다. 로켓랩의 편입 비중은 국내 상장된 모든 ETF 중에서 가장 높다. 향후 스페이스X 상장 시 1Q 미국우주항공테크 ETF는 최대 비중으로 즉시 편입할 예정이다.스페이스X는 일론 머스크가 설립한 인공지능 기업 xAI의 합병을 완료하며 우주 데이터센터 및 스타링크 기반 AI 인프라 구축을 본격화했으며, 올해 6월 약 1조 5천억 달러(약 2천 200조원) 규모의 상장(IPO)를 추진하고 있다. 또한 일론 머스크는 최근 소셜미디어 엑스(X, 구 트위터)를 통해 ‘10년 내 달에 자체성장 도시(Self-growing city)’를 구축하겠다고 언급하는 등 2027년 3월까지 우주선 스타십을 무인으로 보내 달 표면에 착륙시키는 것을 목표로 하고 있다.김태우 대표는 “2026년 스페이스X의 상장 추진으로 우주항공 관련 산업은 큰 관심과 성장이 이뤄질 것으로 예상된다”며, “앞으로도 1Q ETF만의 차별화된 ETF를 지속적으로 출시할 예정”이라고 설명했다.한편, 1Q 미국우주항공테크 순자산 5천억 돌파를 기념하여 1Q 미국우주항공테크 ETF를 1주 이상 보유한 고객을 대상으로 총 15명을 추첨하여 스페이스X 아르카디아 백팩, 스페이스X 스타십 토치, 스페이스X 텀블러, 스페이스X 열감지 머그컵 등 스페이스X 공식 굳즈를 제공할 예정이다.