데이미언 허스트, 신의 사랑을 위하여, 2007, 백금, 다이아몬드, 인간의 치아, 6.7×5×7.5in (171×127×190mm), Photographed by Prudence Cuming Associates © Damien Hirst and Science Ltd. All rights reserved, DACS. 사진 국립현대미술관 제공

국립현대미술관(MMCA, 관장 김성희)은 '데이미언 허스트: 진실은 없어 그러나 모든 것은 가능하지' 전시의 얼리버드 예매를 23일 오후 6시부터 시작한다고 밝혔다.이번 전시는 세계적인 현대미술 작가 데이미언 허스트(Damien Hirst)의 작업 전반을 조망하는 아시아 최초의 대규모 개인전으로, 3월 20일부터 6월 28일까지 국립현대미술관 서울관에서 열린다. 작가의 초기 대표작을 비롯해 '살아있는 자의 마음 속 죽음의 물리적 불가능성'(1991)과 미공개 최신작까지 한자리에서 만나볼 수 있다.얼리버드 예매는 네이버, 티켓링크, 국립현대미술관 누리집을 통해 동시에 진행된다. 티켓 가격은 성인 기준 정가 8,000원에서 20% 할인된 6,400원이며, 개막일부터 4월 5일까지의 관람 예약이 가능하다. 얼리버드 예매는 개막 하루 전인 3월 19일까지 진행되며, 3월 20일부터는 일반 예매로 전환된다. 전시는 쾌적한 관람 환경을 위해 1시간 단위 회차별 예약제로 운영된다.또한 얼리버드 예매 시작과 함께 국립현대미술관 공식 인스타그램에서는 ‘데이미언 허스트 전시 기대평 이벤트’도 진행된다. 3월 6일까지 전시 기대평과 함께 함께 가고 싶은 친구를 태그해 댓글을 남기면, 추첨을 통해 30명에게 전시 초대권과 서울관 내 카페 이용권 등 다양한 경품이 제공된다.김성희 국립현대미술관장은 “아시아 최대 규모로 열리는 이번 전시를 통해 데이미언 허스트의 예술 세계를 심층적으로 소개하고, 현대사회의 삶과 가치에 대한 폭넓은 담론의 장을 마련할 것”이라며 “온라인 사전예매와 시간 지정 예매를 통해 쾌적한 관람 환경을 제공하겠다”고 말했다.