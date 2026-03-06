홈 한경MONEY [바로잡습니다] 2026년 3월호 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/money/article/202603063345c URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.06 10:29 수정2026.03.06 10:29 장승규 기자 [바로잡습니다]본지 2026년 3월호(250호) 84쪽 '성장에 투자하되, 자산 배분은 차갑게 하라' 기사 중 사진 설명에서 왼쪽 첫번째는 장성주 더 세이지 강남파이낸스센터 지점장, 왼쪽 다섯번째는 서대일 패밀리오피스 센터장으로 각각 바로잡습니다.장승규 기자 skjang@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 로카101, '픽셀 프로젝트 V3' 사업설명회 개최 비거주 1주택자 규제 검토에 실거주 가치 높은 아파트 주목... 고촌센트럴자이 관심 W 쿠알라룸푸르, 한국인 관광객 맞춤형 서비스 및 미식 프로그램 강화 내 집에서 받아보는 하이엔드 라이프스타일 매거진 창간 [바로잡습니다] 2026년 2월호