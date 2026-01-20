사진=연합뉴스 제공

한경DB

이재명 대통령은 20일 생리대 가격 문제를 지적하며 위탁 생산을 통한 무상 공급 방안을 검토하라고 지시했다.이 대통령은 이날 청와대 본관에서 열린 국무회의에서 “생리대 가격이 해외보다 40%가량 비싸다는 지적이 있다”며 “싼 것도 만들어서 팔아야 가난한 사람도 쓸 것 아니냐”고 말했다.이 대통령은 “고급화해서 비싸다고 주장한다는데 기본적인 품질을 갖춘 제품조차 부담스러운 가격”이라며 “정부가 지원해주면 오히려 바가지를 씌우는 데 돈을 주는 꼴이 될 수 있다”고 비판했다.이어 “아주 기본적인, 필요한, 품질을 갖춘 생리대를 싸게 만들어서 무상 공급하는 것을 연구해 볼 생각이다. 검토해보라고 시켰다”라고 밝혔다.생리대 생산 기업을 향해서도 “고급이라는 이유로 바가지를 씌우는 것을 그만하고 가격 낮은 표준 생리대도 살 기회를 줘야 한다”고 지적했다.이 대통령의 직접 언급한 사안인 “고급이라는 이유로 바가지를 씌운다”에 대해 업계에서는 소비자의 니즈를 반영했다는 이유로 반발이 터져나온다.업계 대표 기업인 유한킴벌리 관계자는 “국내 위생용품 시장은 여성 소비자들의 다양한 니즈를 반영해 가격 등이 형성돼 있다”면서 “해외 여행을 나갈 때도 한국 제품을 챙겨가는 게 그 이유”라고 설명했다.다만 해외 대비 가격 수준에 대해서는 “시장 조사에 대한 구체적 비교 수치가 없어 국내 여성용품 가격이 어느 정도 수준이라고 말하기는 어렵다”고 밝혔다.특히 이 관계자는 “아직 정부 검토 단계로 가격 조정 등 구체적 논의는 아직 이르다”고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com