유디임팩트, 창업·AI 교육 공로 인정...고용노동부 장관 표창

ESG 종합 솔루션 기업 유디임팩트가 '2026 사회적기업의 날' 기념행사에서 사회적기업 육성 유공 부문 고용노동부 장관 표창을 받았다.이번 표창은 취약계층과 예비 창업가를 대상으로 창업교육과 AI 교육을 운영하며 사회적기업 생태계 조성과 창업 활성화에 기여한 공로를 인정받아 수여됐다.사회적기업의 지속가능한 성장과 창업 생태계 활성화가 정책 과제로 부각되면서 민간 기업의 교육 지원 활동도 확대되는 추세다.유디임팩트는 창업교육 브랜드 '언더독스'를 중심으로 실전형 창업교육과 지역 활성화, 중소기업(SME) 성장 지원, AI 기반 교육 운영 솔루션, 글로벌 사회혁신 교육 등을 운영하고 있다. 회사는 지금까지 누적 3만 명 이상의 창업가를 대상으로 교육 프로그램을 제공했다고 밝혔다.최근에는 AI 기술을 창업교육과 접목한 교육 모델을 확대하며 창업 역량 강화와 디지털 전환 지원에도 나서고 있다.유디임팩트 관계자는 "이번 수상은 창업가와 파트너, 임직원들이 함께 만들어낸 성과"라며 "앞으로도 AI와 창업교육을 기반으로 더 많은 창업가와 지역사회의 성장을 지원할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.한편 사회적기업의 날은 사회적기업의 역할과 가치를 알리고 사회적경제 활성화를 위해 마련된 행사다. 올해 기념식에서는 사회적기업 육성과 생태계 활성화, 협업 및 판로 지원, 우수 지방자치단체 등 다양한 분야에서 총 27점의 정부 포상이 수여됐다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com